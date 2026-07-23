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НовостиОбщество23 июля 2026 6:45

Осужденный из Москвы выйдет на свободу по УДО из колонии-поселения в Андреаполе

Пожилой москвич выйдет на свободу по УДО из тверского лечебного исправительного учреждения благодаря примерному поведению и обучению в колонии
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Администрация учреждения поддержала прошение осужденного за примерное поведение.

Администрация учреждения поддержала прошение осужденного за примерное поведение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Решение об условно-досрочном освобождении 65-летнего осужденного принял суд в городе Андреаполе. В январе 2025 года мужчина прибыл в колонию-поселение при ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области для отбывания наказания по приговору Торжокского межрайонного суда от 25 сентября 2024 года.

Тогда за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей (часть 5 статьи 264 УК РФ), его приговорили к 4 годам и 4 месяцам лишения свободы и двухлетнему запрету на управление автомобилем. В колонии пенсионер проявил себя с положительной стороны: активно участвовал в жизни отряда, добросовестно относился к бесплатному труду, не имел взысканий и заслужил четыре поощрения.

Администрация учреждения поддержала его ходатайство. Суд учел стабильное поведение осужденного, отсутствие у него долгов по искам и наличие жилья для социализации, приняв решение отпустить его досрочно на оставшиеся 1 год и 6 месяцев. Постановление суда пока не вступило в законную силу.