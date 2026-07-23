МЧС ликвидировало четыре техногенных пожара в Тверской области

Пожарные выезжали на тушение огня в Кимрах, Вышневолоцком и Зубцовском муниципальных округах. Фото: МЧС Тверской области.

По оперативным сводкам ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области на 06:00 22 июля 2026 года, дежурные пожарно-спасательные расчеты ликвидировали четыре техногенных пожара. Пожарные тушили огонь на улице Володарского в городе Кимры, улице Мелиоративной в поселке Погорелое Городище Зубцовского округа, а также в деревне Белавино Вышневолоцкого округа.

Кроме того, за прошедшие сутки специалисты один раз выезжали на ликвидацию горения мусора. Органы антикризисного управления Тверской области продолжают функционировать в круглосуточном режиме.

На постоянном контроле специалистов ведомства остаются отслеживание обстановки на водных объектах региона, безопасность прохождения зарегистрированных туристических групп и мониторинг погодных условий.