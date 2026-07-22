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НовостиОбщество22 июля 2026 18:17

Прокуратура Лесного округа через суд заставила чиновников выплатить пособие

Прокуратура Лесного округа через суд пресекла нарушения при предоставлении мер социальной поддержки матери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По иску прокурора жительнице района провели перерасчет и выплатили задолженность по пособию на сумму свыше 300 тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

По иску прокурора жительнице района провели перерасчет и выплатили задолженность по пособию на сумму свыше 300 тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Лесном округе районная прокуратура провела официальную проверку исполнения законодательства о мерах социальной поддержки по жалобе местной жительницы. Было установлено, что с июля 2025 года женщина неоднократно обращалась в уполномоченные органы с заявлениями о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей, но получала неправомерные отказы.

С целью защиты прав гражданки прокуратура направила гражданский иск в суд, требуя обязать ответственные структуры назначить положенную выплату. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования в полном объеме.

После вмешательства надзорного ведомства женщине назначили меру поддержки, произвели перерасчет за весь период задержки и выплатили пособие в размере более 300 тысяч рублей.