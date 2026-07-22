Прокуратура Лесного округа через суд заставила чиновников выплатить пособие

По иску прокурора жительнице района провели перерасчет и выплатили задолженность по пособию на сумму свыше 300 тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Лесном округе районная прокуратура провела официальную проверку исполнения законодательства о мерах социальной поддержки по жалобе местной жительницы. Было установлено, что с июля 2025 года женщина неоднократно обращалась в уполномоченные органы с заявлениями о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием детей, но получала неправомерные отказы.

С целью защиты прав гражданки прокуратура направила гражданский иск в суд, требуя обязать ответственные структуры назначить положенную выплату. Суд удовлетворил заявленные прокурором требования в полном объеме.

После вмешательства надзорного ведомства женщине назначили меру поддержки, произвели перерасчет за весь период задержки и выплатили пособие в размере более 300 тысяч рублей.