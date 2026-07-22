Виталий Королев встретился в Рамешках с новым добровольцем отряда БАРС

Добровольцы отряда «БАРС ТВЕРЬ» будут нести службу по охране объектов от беспилотной опасности на территории региона. Фото: ПТО.

Рабочая встреча главы Тверской области Виталия Королева с тренером по футболу Рамешковского детско-юношеского спортивного центра Артемом Горбачевым состоялась в стенах Рамешковской средней школы. Артем Горбачев, тренирующий местную молодежь и регулярно выступающий за сборную округа по футболу, принял решение присоединиться к отряду для защиты Тверской области от беспилотной опасности.

Виталий Королев поблагодарил тренера за этот поступок и напомнил, что за всеми добровольцами гарантированно сохраняются рабочие места, средний заработок и социальные гарантии, а контракт заключается на срок от 3 до 5 лет с правом расторжения по инициативе бойца. Служба проходит строго на территории Верхневолжья. При вступлении добровольцы получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей, а их ежемесячный доход во время дежурств с учетом региональных надбавок составляет от 100 тысяч рублей. Также предусмотрены премии за результативность. Сборы длятся два месяца (две недели обучения и 45 суток боевого дежурства), но не более 6 месяцев в год.

На время службы государство гарантирует бесплатное проживание, питание, медицинское обеспечение, страхование жизни, форму и проезд. Для безработных граждан предусмотрена помощь в трудоустройстве на предприятия области, за студентами с военной специальностью сохраняются учебные места, а отдельные категории бойцов могут получить дополнительное гособразование. После двух месяцев службы добровольцы возвращаются к основной работе, но могут продлить контракт. Запись в отряд ведется по телефону горячей линии 122.