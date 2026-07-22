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НовостиОбщество22 июля 2026 16:23

Виталий Королев встретился в Рамешках с новым добровольцем отряда БАРС

Глава Тверской области Виталий Королев во время рабочей поездки в Рамешковский округ встретился с футбольным тренером Артемом Горбачевым, решившим вступить в добровольческий отряд «БАРС ТВЕРЬ»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Добровольцы отряда «БАРС ТВЕРЬ» будут нести службу по охране объектов от беспилотной опасности на территории региона.

Добровольцы отряда «БАРС ТВЕРЬ» будут нести службу по охране объектов от беспилотной опасности на территории региона.

Фото: ПТО.

Рабочая встреча главы Тверской области Виталия Королева с тренером по футболу Рамешковского детско-юношеского спортивного центра Артемом Горбачевым состоялась в стенах Рамешковской средней школы. Артем Горбачев, тренирующий местную молодежь и регулярно выступающий за сборную округа по футболу, принял решение присоединиться к отряду для защиты Тверской области от беспилотной опасности.

Виталий Королев поблагодарил тренера за этот поступок и напомнил, что за всеми добровольцами гарантированно сохраняются рабочие места, средний заработок и социальные гарантии, а контракт заключается на срок от 3 до 5 лет с правом расторжения по инициативе бойца. Служба проходит строго на территории Верхневолжья. При вступлении добровольцы получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей, а их ежемесячный доход во время дежурств с учетом региональных надбавок составляет от 100 тысяч рублей. Также предусмотрены премии за результативность. Сборы длятся два месяца (две недели обучения и 45 суток боевого дежурства), но не более 6 месяцев в год.

На время службы государство гарантирует бесплатное проживание, питание, медицинское обеспечение, страхование жизни, форму и проезд. Для безработных граждан предусмотрена помощь в трудоустройстве на предприятия области, за студентами с военной специальностью сохраняются учебные места, а отдельные категории бойцов могут получить дополнительное гособразование. После двух месяцев службы добровольцы возвращаются к основной работе, но могут продлить контракт. Запись в отряд ведется по телефону горячей линии 122.