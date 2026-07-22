В Твери изменилась схема движения на Волоколамском путепроводе

Ремонт путепровода продолжается. Фото: администрация Твери

В Твери на Волоколамском путепроводе, известном в народе как Южный мост, со среды 22 июля изменилась схема движения. Напомним, в связи с ремонтом со 2 апреля 2026 года здесь была перекрыта правая полоса - половина проезжей части в сторону Октябрьского проспекта. Теперь для автомобилей и пассажирских автобусов её открыли. Об этом сообщили в горадминистрации.

Поскольку ремонт продолжается, ограничения движения по путепроводу сохранятся. Только теперь перекрыто направление в сторону Волоколамского проспекта (касается это не только транспорта, но и пешеходов). Схема аналогична той, что действовала ранее, только в зеркальном отражении.

"Движение осуществляется по двум полосам, по одной в каждую сторону. Особых затруднений при движении по путепроводу не ожидается. Для движения пешеходов вдоль проезжей части оборудована и огорожена специальная зона", - объяснил начальник отдела ремонта и капитального строительства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Сергей Фомин.

На период ремонта (о сроках его окончания пока не сообщается) перед Южным мостом установлены временные дорожные знаки. Всех автомобилистов просят руководствоваться ими и в часы пик заранее планировать поездки.