Суд в Молоковском округе обязал Соцфонд выдать ходунки инвалиду

Местная жительница с инвалидностью третьей группы получит необходимые для ходьбы ходунки благодаря прокурорской защите. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Молоковского округа провела детальную проверку по официальному обращению местной жительницы о грубом нарушении ее законных социальных прав. Установлено, что женщина, имеющая инвалидность третьей группы, своевременно не была обеспечена необходимым техническим средством реабилитации — нескладными ходунками с подмышечной опорой без колес.

По данному факту районная прокуратура направила в суд исковое заявление, потребовав возложить на Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области обязанность выдать устройство и устранить нарушения.

Суд полностью удовлетворил заявленные прокурором исковые требования. К настоящему времени вынесенное судебное решение не вступило в законную силу.