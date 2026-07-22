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НовостиОбщество22 июля 2026 6:58

Суд в Молоковском округе обязал Соцфонд выдать ходунки инвалиду

В Молоковском округе суд обязал региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования выдать техническое средство реабилитации инвалиду третьей группы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Местная жительница с инвалидностью третьей группы получит необходимые для ходьбы ходунки благодаря прокурорской защите.

Местная жительница с инвалидностью третьей группы получит необходимые для ходьбы ходунки благодаря прокурорской защите.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Молоковского округа провела детальную проверку по официальному обращению местной жительницы о грубом нарушении ее законных социальных прав. Установлено, что женщина, имеющая инвалидность третьей группы, своевременно не была обеспечена необходимым техническим средством реабилитации — нескладными ходунками с подмышечной опорой без колес.

По данному факту районная прокуратура направила в суд исковое заявление, потребовав возложить на Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области обязанность выдать устройство и устранить нарушения.

Суд полностью удовлетворил заявленные прокурором исковые требования. К настоящему времени вынесенное судебное решение не вступило в законную силу.