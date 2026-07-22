Над Тверской областью ночью ликвидировали БПЛА

Атака беспилотников самолетного типа была отражена силами противовоздушной обороны. Фото: Павел МАКАРОВ.

Российские средства противовоздушной обороны в течение двенадцати часов — с 20:00 21 июля до 08:00 22 июля 2026 года — вели непрерывную работу по ликвидации воздушных целей. Дежурные силы ПВО своевременно уничтожили и перехватили 242 украинских беспилотных аппарата самолетного типа.

Полеты дронов были зафиксированы и пресечены над территориями Тверской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Крым, Азовского и Черного морей.

Своевременные действия зенитных расчетов позволили предотвратить угрозу во всех указанных субъектах.