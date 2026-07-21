В Бологом суд оштрафовал мужчину за ложный донос на приятеля

Прокуратура доказала в суде вину местного жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бологовская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 23-летнего жителя города Бологое, признанного виновным по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Судебным следствием установлено, что подсудимый испытывал личную неприязнь и обиду к своему знакомому. На этой почве он умышленно сообщил правоохранителям ложные сведения о том, что приятель якобы угрожал ему убийством.

Проведенная полицией проверка показала, что факт высказывания угроз не подтвердился. С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. В настоящее время приговор суда еще не вступил в законную силу.