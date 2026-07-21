Житель Удомли сжег заживо знакомую ради кражи семи с половиной миллионов рублей

Так выглядело место трагедии. Фото: Прокуратура Тверской области.

Тверской областной суд рассмотрит дело в отношении 38-летнего жителя города Удомли, обвиняемого в жестоком убийстве, разбое, краже и уничтожении чужого имущества. По версии следователей Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области, обвиняемый втерся в доверие к своей знакомой, помогал ей по хозяйству и убедил ее обналичить со счета 7,5 миллиона рублей для домашнего хранения.

В ночь на 30 июня 2025 года мужчина пришел к ней домой, нанес сильный удар тупым предметом по голове, лишив женщину сознания. Отыскав спрятанные наличные, он поджег деревянную веранду, заблокировав единственный выход из дома. Женщина сгорела заживо, а дом и имущество были полностью уничтожены. Чтобы доказать, что миллионы были похищены, а не сгорели, криминалисты просеяли пожарный мусор, найдя фрагменты обгоревших газет и книг, но не купюр.

Решающим доказательством стали банковские выписки: серийные номера похищенных банкнот после трагедии неоднократно фиксировались в финансовых системах разных городов страны, что подтвердило их использование обвиняемым. Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой Тверской области. Ведомство направило уголовное дело в областной суд.