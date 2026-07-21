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НовостиОбщество21 июля 2026 15:06

Пассажир такси в Бологом избил водителя из-за брызг из-под колес

В Бологом сотрудники полиции возбудили уголовное дело против нетрезвого пассажира такси, который избил водителя на улице Ленинской
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Таксист зафиксировал побои в медучреждении и обратился с заявлением в полицию.

Таксист зафиксировал побои в медучреждении и обратился с заявлением в полицию.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Конфликт, переросший в драку и уголовное преследование, разыгрался на улице Ленинской в Бологом. Нетрезвый местный житель вызвал такси, однако остался крайне недоволен посадкой в машину: по его словам, водитель подъехал слишком неаккуратно и обрызгал его грязью.

Ссора началась прямо в салоне автомобиля и закончилась рукоприкладством. Разъяренный пассажир нанес водителю два удара кулаком в лицо, после чего избитый таксист отправился писать заявление в полицию.

Проверив обстоятельства инцидента, сотрудники полиции возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье 116 УК РФ за нанесение побоев. Теперь мужчине за эмоциональный срыв и избиение человека грозит до двух лет колонии.