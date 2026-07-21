В Твери трехмесячная девочка пострадала в столкновении двух иномарок

Место ДТП. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

По предварительной информации Госавтоинспекции, днем 21 июля 2026 года в Твери на пересечении улиц Горького и Скворцова-Степанова 26-летний водитель автомобиля Hyundai выполнял левый поворот на регулируемом перекрестке и не убедился в безопасности маневра.

В результате иномарка столкнулась со следовавшим во встречном направлении автомобилем Volkswagen под управлением 28-летнего водителя, который двигался со стороны улицы Благоева в направлении площади Конституции. В аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка немецкой машины — трехмесячная девочка.

Пострадавшего младенца с полученными травмами оперативно доставили в Детскую областную клиническую больницу Твери. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства и детали столкновения.