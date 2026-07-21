В Бежецком округе выявили производство подозрительных йогурта и творога

Подозрительная молочная продукция весом 734 килограмма была выпущена предприятием с нарушением правил учета. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при анализе данных системы «Меркурий» с помощью искусственного интеллекта 15 июля 2026 года зафиксировало критические расхождения. Проверка коснулась ООО «Молочная мануфактура „Маври“», работающего в Бежецком округе.

Выяснилось, что предприятие выпустило партию йогурта и творога общим весом 734 килограмма, однако показатели жирности сырья и готовой еды не совпали. В исходном молоке содержалось 1296 жировых единиц, а в готовой молочной продукции оказалось уже 1468 единиц. Лишние 172 единицы жира не имеют подтвержденного происхождения, что может говорить о фальсификации товаров.

Такое оформление электронных ветеринарных документов нарушает приказ Минсельхоза России № 862. Так как ошибка была допущена сотрудником повторно, Россельхознадзор заблокировал его учетную запись в системе на 20 дней, а предприятию объявил официальное предостережение.