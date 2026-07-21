Осужденный из Бежецка сыграл в финале Всероссийского шахматного турнира

Теперь мужчина зачислен в сборную команду России для участия в международном турнире между странамы СНГ. Фото: УФСИН Тверской области.

Достижения осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №6 в Бежецке, позволили ему войти в число лучших шахматистов уголовно-исполнительной системы страны. На Восьмом Всероссийском чемпионате среди осужденных, организованном ФСИН и Федерацией шахмат России 20 июля 2026 года, он занял 12-е место среди более чем 80 финалистов.

Шахматист провел шесть партий по швейцарской системе, одержав четыре победы. Открытие турнира провели замдиректора ФСИН Андрей Шмидко и чемпион мира Сергей Карякин, а от Тверской области на видеосвязи присутствовали замглавы Управления Александра Фролова и воспитательный персонал. Теперь бежецкий шахматист готовится к международным играм между странами СНГ в составе сборной России.

Также к Международному дню шахмат, отмечаемому по инициативе ФИДЕ с 1966 года, в колониях Верхневолжья организовали лекции об истории спорта, любительские турниры и трансляцию фильмов о великих гроссмейстерах по внутреннему кабельному телевидению.