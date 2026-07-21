Александр Куренков и Виталий Королев открыли открыли отделения ГИМС в Тверской области

В Осташкове и Весьегонске введены в эксплуатацию новые комплексы отделений ГИМС. Фото: ПТО.

21 июля в Тверскую область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Глава региона Виталий Королев встретил его в город Осташкове на Селигере. Вместе они там открыли новый современный комплекс Осташковского отделения Центра ГИМС (госинспекции по маломерным судам), а также по видеосвязи - аналогичный объект в Весьегонске.

«Для Верхневолжья это не просто новые здания. Это наша прямая забота о безопасности людей. Зона ответственности двух отделений ГИМС охватывает 19 округов – без малого половина муниципалитетов региона. А это свыше 200 тысяч наших жителей, порядка 450 рек, озёр и водохранилищ. Многие из них – востребованные места летнего отдыха. Одно только озеро Селигер ежегодно привлекает сотни тысяч гостей со всей России. Теперь у сотрудников ГИМС в Осташкове и Весьегонске есть всё, чтобы ещё более успешно работать на благо людей», - прокомментировал Виталий Королев в своем канале в мессенджере Мах.

Виталий Королев встретил министра ЧС в Осташкове. Фото: ПТО.

Александр Куренков передал осташковскому подразделению ГИМС аэролодку «Север 650К» (подходит и для работы сложных условиях зимой) и скоростной катер РПК-640. Весьегонское подразделение пополнено автомобилем УАЗ Пикап и патрульным катером ПК-500.

По информации от областного управления МЧС, в зоне отвественности Осташковского инспекторского отделения ГИМС - свыше 500 км береговой линии озера Селигер. В целом в этом краю (на территории округа) расположено свыше 150 озер, более 82 рек и два водохранилища. Весьегонский инспекторский участок отвечает за порядок в акватории Рыбинского водохранилища — одного из крупнейших искусственных водоемов Европы, а также 206 рек, 13 озер и водохранилище.

Главы региона и МЧС. Фото: ПТО.