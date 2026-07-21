Жителей Тверской области предупредили о надвигающейся непогоде

Тверской гидрометцентр прогнозирует шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду во время грозы. Фото: Павел МАКАРОВ.

Официальный прогноз Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указывает на высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в восточных районах Тверской области до 21:00 21 июля. Из-за прогнозируемой грозы, ливня и ветра порывами до 15 м/с повышаются риски аварий на объектах ЖКХ и линиях связи, повреждения автомобилей, а также возникновения заторов на федеральных и региональных автодорогах.

В связи с этим МЧС напоминает правила безопасности: на улицах использовать зонты и дождевики, не подходить к оборванным проводам, а в помещениях перекрыть дымоходы и обесточить приборы. На природе запрещено находиться в водоемах, прятаться под высокими деревьями и ложиться на землю при отсутствии укрытий.

Водителям предписано соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, парковать машины в безопасных местах, а в случае сильного дождя прекратить движение на обочине с включенными аварийными огнями. При возникновении чрезвычайных ситуаций круглосуточно работают телефоны 101 и (4822) 39-99-99.