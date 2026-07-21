Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июля 2026 12:45

Жителей Тверской области предупредили о надвигающейся непогоде

Главное управление МЧС России по Тверской области перевело силы в режим повышенной готовности из-за экстренного штормового предупреждения
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверской гидрометцентр прогнозирует шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду во время грозы.

Тверской гидрометцентр прогнозирует шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду во время грозы.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Официальный прогноз Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указывает на высокую вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в восточных районах Тверской области до 21:00 21 июля. Из-за прогнозируемой грозы, ливня и ветра порывами до 15 м/с повышаются риски аварий на объектах ЖКХ и линиях связи, повреждения автомобилей, а также возникновения заторов на федеральных и региональных автодорогах.

В связи с этим МЧС напоминает правила безопасности: на улицах использовать зонты и дождевики, не подходить к оборванным проводам, а в помещениях перекрыть дымоходы и обесточить приборы. На природе запрещено находиться в водоемах, прятаться под высокими деревьями и ложиться на землю при отсутствии укрытий.

Водителям предписано соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, парковать машины в безопасных местах, а в случае сильного дождя прекратить движение на обочине с включенными аварийными огнями. При возникновении чрезвычайных ситуаций круглосуточно работают телефоны 101 и (4822) 39-99-99.