Эксперты оценили систему общественного контроля за выборами в Тверской области

Заседание штаба прошло с участием экспертов. Фото: предоставлено региональным общественным штабом наблюдения за выборами

В заседании регионального общественного штаба наблюдения за выборами поучаствовали эксперты. Как сообщила пресс-служба областного правительства, обсуждались такие темы, как независимый общественный мониторинг при голосовании, условия избирательных кампаний 2026 года в Верхневолжье.

Напомним, что в сентябре в регионе пройдут выборы губернатора, депутатов Госдумы и областного парламента, а в некоторых округах – еще и депутатов местных дум.

На заседании объявлено, что в Верхневолжье создана устойчивая инфраструктура общественного контроля за выборами. Проводится обучение наблюдателей за ходом голосования, формируется центр общественного наблюдения для круглосуточного контроля за избирательными участками.

Глава регионального общественного штаба, заведующая кафедрой юрфака ТвГУ Юлия Васильчук отметила, что грядущие выборы «необходимо рассматривать не только как политическое событие, но и как эффективный механизм формирования и отработки запросов общества на решение социально-экономических задач».

Представитель регионального общественного штаба, электоральный эксперт, заместитель директора по научной работе Института экономики и управления ТвГУ Марина Цуркан обратила внимание на привлечение ветеранов СВО в составы избирательных комиссий. По ее мнению специалиста, это хорошо скажется на организации голосования.

Руководитель группы обучения кандидатов в общественные наблюдатели штаба, заведующая кафедрой Института экономики и управления ТвГУ Галина Лапушинская заявила, что муниципалитетах региона за предыдущий период выборов сформировался большой пул наблюдателей из местных активных граждан.

«В Тверской области созданы все условия, чтобы избирательная кампания была открытой и доступной для наблюдения», - выразила мнение как приглашенный эксперт доцент кафедры экономики и менеджмента Тверского филиала РАНХиГС Анна Соловьева.