Тверская область получит 15 единиц новой техники различного назначения. Фото: МЧС России.

Об официальном визите министра МЧС России Александра Куренкова в Тверскую область рассказал руководитель региона Виталий Королев в своем канале в MAX. Глава региона и начальник федерального ведомства проведут двустороннюю рабочую встречу для обсуждения вопросов безопасности Верхневолжья.

Виталий Королев сообщил о рабочем визите главы МЧС Александра Куренкова в Тверь Видео: МЧС России.

В рамках визита запланировано открытие двух новых инспекторских участков ГИМС в Осташкове и Весьегонске. Также Александр Куренков передаст региональному пожарно-спасательному гарнизону 15 единиц новой техники различного назначения и проведет церемонию награждения, вручив отличившимся сотрудникам МЧС Тверской области государственные и ведомственные награды.