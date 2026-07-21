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НовостиОбщество21 июля 2026 11:57

Виталий Королев сообщил о рабочем визите главы МЧС Александра Куренкова в Тверьвидео

Глава Тверской области Виталий Королев анонсировал совместные мероприятия с главой МЧС России Александром Куренковым
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверская область получит 15 единиц новой техники различного назначения. Фото: МЧС России.

Тверская область получит 15 единиц новой техники различного назначения. Фото: МЧС России.

Об официальном визите министра МЧС России Александра Куренкова в Тверскую область рассказал руководитель региона Виталий Королев в своем канале в MAX. Глава региона и начальник федерального ведомства проведут двустороннюю рабочую встречу для обсуждения вопросов безопасности Верхневолжья.

Виталий Королев сообщил о рабочем визите главы МЧС Александра Куренкова в Тверь

Видео: МЧС России.

В рамках визита запланировано открытие двух новых инспекторских участков ГИМС в Осташкове и Весьегонске. Также Александр Куренков передаст региональному пожарно-спасательному гарнизону 15 единиц новой техники различного назначения и проведет церемонию награждения, вручив отличившимся сотрудникам МЧС Тверской области государственные и ведомственные награды.