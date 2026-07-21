Семь молодых психиатров пополнили штат областного диспансера в Твери

Семь аккредитованных специалистов уже приняты на работу. Фото: Тверской областной психоневрологический диспансер.

Молодые специалисты пополнят коллектив Тверского областного клинического психоневрологического диспансера после успешного прохождения первично-специализированной аккредитации.

Всего допуск к работе в качестве психиатров получили 11 выпускников. Им пришлось преодолеть три сложных испытания: компьютерное тестирование, решение профессиональных ситуационных задач и демонстрацию практических навыков на базе симуляционного центра ТГМУ.

На протяжении всех этапов подготовку будущих психиатров контролировали и оценивали члены аккредитационной подкомиссии по психиатрии. Семь сертифицированных врачей уже готовятся влиться в рабочий ритм областного учреждения, где им предстоит применить полученные знания на практике.