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НовостиОбщество21 июля 2026 10:35

Жителей Тверской области призывают проголосовать за легендарную сосну Пушкина

В Тверской области Пушкинскую сосну, произрастающую в Старицком округе, выдвинули на всероссийский конкурс «Российское дерево года»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Сосна возрастом около 250 лет, под которой отдыхал Александр Пушкин, представляет Тверскую область на всероссийском экологическом конкурсе. Фото: rosdrevo.ru.

Сосна возрастом около 250 лет, под которой отдыхал Александр Пушкин, представляет Тверскую область на всероссийском экологическом конкурсе. Фото: rosdrevo.ru.

Жителей Тверской области приглашают отдать свой голос за уникальный памятник природы, расположенный в деревне Курово-Покровское Старицкого округа. По местному преданию, под этим деревом любил отдыхать Александр Сергеевич Пушкин. Возраст живописной сосны составляет около 250 лет, ее высота достигает 14 метров, диаметр ствола на уровне 1,3 метра равен 1,25 метра, а размах сильноветвистой кроны составляет 10 метров.

Дерево растет в окружении зарослей ольхи, березы, рябины и бузины. На официальном сайте rosdrevo.ru сосна представлена под номером 7. Чтобы проголосовать за нее до 1 августа 2026 года, пользователям необходимо ввести код подтверждения, который придет на указанную электронную почту. Конкурс проводится в рамках программы «Деревья – памятники живой природы», созданной комитетами Совета Федерации РФ.

За 15 лет реализации этой программы из 82 регионов России поступило свыше 1500 заявок. По итогам экспертиз 908 деревьев занесены в Национальный реестр, а 355 объектов получили официальный статус памятников природы.