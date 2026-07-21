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НовостиОбщество21 июля 2026 9:47

В Твери завели уголовное дело на женщину за прописку семерых мигрантов

В Твери в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на миграционный учет семерых граждан ближнего зарубежья
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Тверичанке может грозить срок. Фото: МВД Тверской области.

Тверичанке может грозить срок. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники полиции Твери выявили факт незаконной легализации иностранных граждан в одной из квартир на Октябрьском проспекте в микрорайоне Южный. В ходе проверки участковый уполномоченный полиции установил, что хозяйка жилья прописала у себя выходца из Центральной Азии, который фактически по этому адресу не проживал и подтвердил фиктивность регистрации.

Дальнейшие проверочные мероприятия показали, что тверичанка таким же образом фиктивно зарегистрировала еще шестерых «гостей» из ближнего зарубежья. За свои услуги по фиктивной прописке женщина получила вознаграждение в несколько тысяч рублей.

В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), ей грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время полиция разыскивает фиктивно прописанных иностранцев, которых привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ.