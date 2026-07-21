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НовостиОбщество21 июля 2026 9:06

Прокуратура заставила Спировскую ЦРБ восстановить работу рентген-кабинета

Пациенты Спировской больницы вновь смогут проходить диагностику благодаря вмешательству прокуратуры
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство выявило факт простоя рентген-кабинета в местной ЦРБ из-за санитарных нарушений.

Ведомство выявило факт простоя рентген-кабинета в местной ЦРБ из-за санитарных нарушений.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Спировского округа в ходе проверки соблюдения законодательства об охране здоровья граждан в ГБУЗ «Спировская ЦРБ» выявила серьезные нарушения. Установлено, что в медицинском учреждении длительное время не функционировал рентгеновский кабинет.

Причиной простоя стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований, а именно отсутствие обязательных результатов периодического радиационного контроля. В связи с выявленным бездействием руководства больницы прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием обязать учреждение устранить нарушения.

Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного органа. На данный момент вынесенное решение суда еще не вступило в законную силу.