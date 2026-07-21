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НовостиОбщество21 июля 2026 8:25

Пострадавшая от укуса бешеной собаки жительница Максатихи получит компенсацию

Пострадавшая от укуса бешеной собаки 61-летняя жительница Максатихи отсудила у чиновников компенсацию морального вреда
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Лабораторные исследования подтвердили, что напавшая на жительницу Максатихи собака была больна бешенством.

Лабораторные исследования подтвердили, что напавшая на жительницу Максатихи собака была больна бешенством.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Максатихинского округа Тверской области официально завершила судебный процесс по иску о взыскании компенсации морального вреда с ветеринарного ведомства региона.

Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки жалобы 61-летней местной жительницы, которую в январе 2026 года на улице Северной покусала бродячая собака, инфицированная вирусом бешенства.

Прокуроры доказали, что ветеринарная служба в лице Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области» проигнорировала свои обязанности по отлову бездомных животных. Суд согласился с доводами обвинения и взыскал с госинспекции в пользу пострадавшей 30 тысяч рублей. Данное решение суда еще не вступило в законную силу.