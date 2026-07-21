Пострадавшая от укуса бешеной собаки жительница Максатихи получит компенсацию

Лабораторные исследования подтвердили, что напавшая на жительницу Максатихи собака была больна бешенством. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Максатихинского округа Тверской области официально завершила судебный процесс по иску о взыскании компенсации морального вреда с ветеринарного ведомства региона.

Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки жалобы 61-летней местной жительницы, которую в январе 2026 года на улице Северной покусала бродячая собака, инфицированная вирусом бешенства.

Прокуроры доказали, что ветеринарная служба в лице Главного управления «Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области» проигнорировала свои обязанности по отлову бездомных животных. Суд согласился с доводами обвинения и взыскал с госинспекции в пользу пострадавшей 30 тысяч рублей. Данное решение суда еще не вступило в законную силу.