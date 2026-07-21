«Транспорт Верхневолжья» предупредил тверичан о перекрытии Волжского проезда

Движение автотранспорта по Волжскому проезду в Твери будет перекрыто с 20 по 29 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Твери с 20 июля до 17:00 29 июля будет полностью закрыто движение автотранспорта по Волжскому проезду на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской. Об этих ограничениях и изменении схемы проезда общественного транспорта сообщил «Транспорт Верхневолжья» на своей официальной странице в «ВК».

На время проведения дорожных работ автобусы популярного городского маршрута №43 будут кусировать по измененному графику. Транспорт пустят в обход перекрытого участка: автобус будет следовать через Новый мост по улице Горького, после чего вернется к своей привычной схеме движения.

Тверичан настоятельно просят проявлять повышенную внимательность и заблаговременно планировать свои поездки и маршруты передвижения по городу с учетом вводимых ограничений.