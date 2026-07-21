Суд оштрафовал владельца заброшенного пастбища в Кимрском округе

Незаконная свалка бетонных плит, деревянных поддонов и битого камня была обнаружена на пастбище Россельхознадзором. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный земельный надел площадью 10,1 гектара, зарегистрированный как пастбище возле деревни Крева Кимрского округа, превратился в стихийную свалку и зарос лесом. В ходе проверок специалисты Россельхознадзора обнаружили на полях горы битых камней, бетонные плиты, деревянные поддоны и три жилые бытовки в западной части.

Угодья не обрабатывались, из-за чего заросли снытью, бодяком полевым, а также соснами и березами. Собственник проигнорировал выданное в апреле 2025 года предписание устранить захламление к октябрю 2025 года. В результате дело дошло до мирового суда судебного участка № 26 Тверской области.

В июне 2026 года суд признал гражданина виновным по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Учитывая, что нарушение допущено впервые, мужчине назначили минимально возможный штраф — 10 тысяч рублей.