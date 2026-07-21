В Твери трое подростков предстанут перед судом за кражу мотоцикла и питбайка

Юные угонщики попали на записи камер видеонаблюдения при посещении ближайшего бистро. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы по делам несовершеннолетних Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери совместно с оперативниками уголовного розыска раскрыли серию краж мототехники. Установлено, что трое подростков в возрасте 14, 15 и 17 лет сначала похитили неисправный питбайк во дворе дома на Октябрьском проспекте. Они откатили его в гараж на улице Королева, планируя отремонтировать для личных поездок.

Спустя несколько дней в микрорайоне Южный во дворе дома на улице Можайского подростки приметили укрытый защитным чехлом мотоцикл стоимостью 250 тысяч рублей. Они похитили транспортное средство с целью продажи, предварительно сняв зеркала, опознавательные наклейки и госномер, который забросили на крышу трансформаторной будки.

Похищенный байк они спрятали в том же гараже, после чего отправились перекусить в ближайшее бистро, где попали на камеры видеонаблюдения. Личности подозреваемых были оперативно установлены, похищенная техника изъята. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), подросткам грозит до пяти лет лишения свободы.