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НовостиПроисшествия21 июля 2026 6:02

Спасатели Тверской области за сутки потушили четыре пожара

МЧС в Тверской области за сутки ликвидировали четыре техногенных пожара
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Также взрывотехники ликвидировали опасный предмет времен Великой Отечественной войны. Фото: МЧС Тверской области.

Также взрывотехники ликвидировали опасный предмет времен Великой Отечественной войны. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области подвел итоги оперативной работы дежурных смен за прошедшие сутки. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение четырех техногенных пожаров.

В частности, спасатели ликвидировали последствия серьезного возгорания в деревне Стулово Кашинского муниципального округа на улице Центральной, а также трижды привлекались к ликвидации горения мусора. Параллельно специалисты взрывотехнической службы успешно обезвредили один взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Наряду с оперативными выездами, силы МЧС Тверской области осуществляют круглосуточную координацию органов антикризисного управления единой системы предупреждения ЧС, удерживая на постоянном контроле мониторинг изменения погодных условий, прохождение организованных туристических групп по маршрутам и оперативную обстановку на водоемах Верхневолжья.