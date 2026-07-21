Спасатели Тверской области за сутки потушили четыре пожара

Также взрывотехники ликвидировали опасный предмет времен Великой Отечественной войны. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области подвел итоги оперативной работы дежурных смен за прошедшие сутки. Пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение четырех техногенных пожаров.

В частности, спасатели ликвидировали последствия серьезного возгорания в деревне Стулово Кашинского муниципального округа на улице Центральной, а также трижды привлекались к ликвидации горения мусора. Параллельно специалисты взрывотехнической службы успешно обезвредили один взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Наряду с оперативными выездами, силы МЧС Тверской области осуществляют круглосуточную координацию органов антикризисного управления единой системы предупреждения ЧС, удерживая на постоянном контроле мониторинг изменения погодных условий, прохождение организованных туристических групп по маршрутам и оперативную обстановку на водоемах Верхневолжья.