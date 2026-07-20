Виталий Королев подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Тверской области

Виталий Королев в облизбиркоме. Фото: ПТО.

20 июля глава региона Виталий Королев подал в облизбирком документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Тверской области. В том числе - подписи муниципальных депутатов.

"Это не просто формальность. За каждой подписью – голос территорий, доверие людей, которые ближе всего к жителям, лучше всего знают их запросы и чаяния. От души благодарю всех представителей органов местного самоуправления за поддержку. Именно с опорой на вас мы будем выстраивать дальнейшую работу. Также спасибо партии «Единая Россия». Наше общее видение будущего региона позволяет действовать слаженно и ставить в центр каждого решения интересы людей. Но главная сила Верхневолжья – это сами жители: талантливые, волевые, трудолюбивые", - написал по этому поводу Виталий Королев в своем канале в Мах.

Документы поданы, бумаги подписаны. Фото: ПТО.

Глава региона отметил, что впереди у него колоссальный объём работы. Предстоит перезагрузка медицины и ЖКХ, благоустройство, развитие промышленности и дорожного отрасли и т.д.

"Ещё раз повторю сказанное в Заксобрании: потенциал у Тверской области огромный. Уверен, вместе, объединив все созидательные силы региона, мы раскроем его по максимуму, чтобы наши жители создавали семьи, растили детей, жили и работали на процветающей тверской земле. Двигаемся дальше!" - подчеркнул руководитель области.