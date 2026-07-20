Тверская Госавтоинспекция усилит контроль за водителями грузовиков

Водителей фур и грузовиков в Тверской области проверят на соблюдение режима отдыха и техническую исправность машин. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области объявила о проведении с 20 по 22 июля профилактической акции «Грузовик», направленной на предотвращение аварий с участием большегрузного транспорта. Патрульные экипажи будут дежурить на дорогах региона, проверяя сопроводительные документы на грузы и контролируя, не переутомляются ли водители за рулем.

Под строгий контроль попадет техническая исправность тормозов, рулевого управления, фар, а также соблюдение правил перевозки крупногабаритных грузов и отсутствие незаконных конструктивных изменений в автомобилях.

Госавтоинспекция призывает индивидуальных предпринимателей и руководителей автотранспортных компаний региона обеспечить безопасность движения и соблюдать правила эксплуатации тяжелой техники.