В Тверской области мужчина утонул в Шоше. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

В Тверской области, из реки Шоша (впадает в Иваньковское водохранилище. – Ред.) в Конаковском округе спасатели достали тело мужчины. Об этом передают информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Сотрудники ГИМС извлекли утопленника и передали его сотрудника полиции.

Конаковские следователи СУ СК по Тверской области начали доследственную проверку. Сотрудник следкома осмотрел место трагедии, труп, а также опросил очевидцев. Чтобы установить точные причины смерти, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По её результатам примут решение.