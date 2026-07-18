Тверичанину вынесли приговор за угрозы медикам «гранатой». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области Старицкий районный суд разбирал дело тверичанина, которого обвиняли в хулиганстве и угрозах насилием. Об этом сообщают в пресс-службе храма Фемиды.

Согласно судебным материалам, в апреле этого года гражданин по фамилии Бырдин, напившись, решил выплеснуть агрессию на медиков. Он подошёл к припаркованной «скорой помощи», где медики оказывали помощь пациенту, и достал из кармана муляж гранаты «Ф-1». Держа в руке поддельную «лимонку», он угрожал пустить её в дело.

Мужчину признали виновным и дали ему 1,5 года условного срока.

Приговор не был обжалован и вступил в силу.