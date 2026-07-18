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НовостиПроисшествия18 июля 2026 17:04

Тверичанину вынесли приговор за угрозы медикам «гранатой»

Жителя Твери осудили за угрозы медикам «гранатой»
Семён ЛЕГКОВ
Тверичанину вынесли приговор за угрозы медикам «гранатой».

Тверичанину вынесли приговор за угрозы медикам «гранатой».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области Старицкий районный суд разбирал дело тверичанина, которого обвиняли в хулиганстве и угрозах насилием. Об этом сообщают в пресс-службе храма Фемиды.

Согласно судебным материалам, в апреле этого года гражданин по фамилии Бырдин, напившись, решил выплеснуть агрессию на медиков. Он подошёл к припаркованной «скорой помощи», где медики оказывали помощь пациенту, и достал из кармана муляж гранаты «Ф-1». Держа в руке поддельную «лимонку», он угрожал пустить её в дело.

Мужчину признали виновным и дали ему 1,5 года условного срока.

Приговор не был обжалован и вступил в силу.