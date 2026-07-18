В Тверской области кошка стала невольным соучастником преступления. Фото: скрин видео пресс-службы УМВД по Тверской области.

В Вышнем Волочке, в магазине на Казанском проспекте пропали алкоголь и сухарики. Сотрудники торговой точки обратились в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Полицейские задержали 27-летнего ранее судимого местного жителя, которого подозревают в грабеже. По данным оперативников, молодой человек взял в торговом центре с витрины упаковку сухариков и две бутылки виски. Алкоголь он спрятал под куртку и ради маскировки подхватил на руки кошку, пробегавшую мимо по торговому залу.

В Тверской области кошка стала невольным соучастником преступления Видео – пресс-служба УМВД по Тверской области.

На кассе покупатель, прижимая к груди хвостатого, оплатил только нехитрую закуску. Однако его хитрость попала на камеру видеонаблюдения.

Также нарушение заметила женщина-кассир. Она хотела остановить волочанина, но тот устремился к выходу. На вопрос про спиртное он заметил, что купил его в другом месте и быстро ушёл.

«Кошку он отпустил, украденный алкоголь выпил, а сухари съел», – указывают в материале пресс-службы УМВД по Тверской области.

В отделе полиции злоумышленник во всём сознался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание – до четырёх лет лишения свободы. Фигурант находится в изоляторе временного содержания.