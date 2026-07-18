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НовостиПроисшествия18 июля 2026 7:34

В Тверской области пассажиры пострадали в ДТП с двумя авто

В Тверской области пассажиры пострадали в столкновении двух авто
Семён ЛЕГКОВ
В Тверской области пассажиры пострадали в ДТП с двумя авто. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

В Тверской области пассажиры пострадали в ДТП с двумя авто. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

В Тверской области, на 3-м километре дороги «Дубна – Кимры – Горицы» в Кимрском округе столкнулись две машины. Информацию об этом передают в Управлении Госавтоинспекции по Тверской области.

28-летний автомобилист на Volkswagen Polo врезался в Ravon R4, которым управлял 43-летний водитель. В ДТП пострадали 25-летний пассажир в Volkswagen, а также 43-летняя пассажирка, находившаяся в Ravon.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Госавтоинспекторы выясняют детали ДТП с двумя авто в Кимрском округе. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

Госавтоинспекторы выясняют детали ДТП с двумя авто в Кимрском округе. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Тверской области.

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