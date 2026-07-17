В Зубцове полиция обнаружила у местного жителя партию растительного наркотика

Сотрудники полиции изъяли находку. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска Зубцовского отдела полиции МО МВД России «Ржевский» провели обыск в квартире 46-летнего зубчанина, обнаружив там сухую растительную траву, завернутую в бумагу. Экспертиза подтвердила, что изъятым веществом является растительным наркотиком массой 26,6 грамма.

Владелец квартиры уверял стражей порядка, что хранил наркотик только для личного пользования и сбывать его не планировал. Несмотря на эти показания, полиция проверяет мужчину на причастность к продаже запрещенных веществ.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное хранение наркотиков, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания.