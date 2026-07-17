Трое сообщников ограбили ПВЗ почти на полмиллиона. Фото: МВД Тверской области.

Оперативники УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из ОМВД России «Конаковский» раскрыли преступную группу, грабившую пункты выдачи заказов. В состав банды входили житель Тамбова и двое москвичей, нашедших друг друга в интернете.

Ограбление попало на видео. Видео: МВД Тверской области.

Схема работала следующим образом: тамбовчанин скупал чужие аккаунты, оформлял заказы на электронику с постоплатой, а его подельники из Москвы приезжали на место. Один из них отвлекал сотрудника пункта выдачи и забирал товар, а второй ждал в машине, чтобы позже скрыться. В Конаково злоумышленники открыто похитили ноутбук и мобильный телефон на сумму более 460 тысяч рублей, после чего реализовали технику через скупку, принадлежащую одному из участников.

Следственным подразделением ОМВД «Конаковский» возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. Сейчас они водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об аресте.