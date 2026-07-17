Ранее судимая жительница Максатихи продала мигранту отцовство над дочерью

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по факту незаконной легализации иностранного гражданина расследуется следственным подразделением Максатихинского отдела полиции МО МВД России «Бежецкий». Установлено, что 44-летняя жительница Максатихи за сумму в несколько тысяч рублей вступила в фиктивный брак с выходцем из Центральной Азии, предварительно оформив его фиктивное отцовство над своей дочерью для получения им вида на жительство.

В ведомстве уточнили, что фигурантка ранее уже была судима за аналогичное деяние и привлекалась к ответственности за ненадлежащее содержание ребенка. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицией запущен процесс признания брака недействительным через суд, документы мигранта на проживание аннулируют, а его самого выдворят из Российской Федерации.