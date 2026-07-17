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НовостиОбщество17 июля 2026 18:48

Прокуратура Лесного округа обязала чиновников создать площадки для мусора

Суд удовлетворил иск прокуратуры Лесного округа о понуждении местных властей к созданию контейнерных площадок
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В деревнях Федотково и Медведково не было площадок для твердых коммунальных отходов. Фото: Прокуратура Тверской области.

В деревнях Федотково и Медведково не было площадок для твердых коммунальных отходов. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Лесного округа провела проверку соблюдения законодательства об обращении с отходами производства и потребления в сельских поселениях. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в деревнях Федотково и Медведково полностью отсутствовали места накопления твердых коммунальных отходов, что нарушало установленные законом права местных жителей.

С целью устранения нарушений прокурор обратился в суд с иском к муниципалитету, потребовав обязать местные власти оборудовать современные площадки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, и к настоящему моменту судебное решение полностью исполнено муниципальной администрацией.