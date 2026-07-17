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НовостиОбщество17 июля 2026 18:10

В Твери ребенок крепко уснул в запертой квартире и напугал родителей

Крепкий сон ребенка в запертой квартире на бульваре Гусева в Твери переполошил его родителей и спасателей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Спасатели использовали альпинистское снаряжение для проникновения в квартиру многгоэтажки. Фото: МЧС Тверской области.

Спасатели использовали альпинистское снаряжение для проникновения в квартиру многгоэтажки. Фото: МЧС Тверской области.

15 июня 2026 года в Твери на бульваре Гусева развернулась спасательная операция. Родители, которые не смогли попасть в собственную квартиру на восьмом этаже, где остался их ребенок, в панике вызвали сотрудников аварийно-спасательной службы МЧС Тверской области.

Чтобы проникнуть в жилье, специалисты применили альпинистское снаряжение и спустились на уровень восьмого этажа. Внутри выяснилось, что тревога была ложной: ребенок не пострадал, а просто крепко спал и не слышал стуков в дверь.

В связи с инцидентом МЧС напоминает жителям региона о правилах безопасности: категорически запрещено оставлять детей дома без присмотра, рекомендуется изготовить запасной комплект ключей для чрезвычайных ситуаций, а при любых происшествиях звонить по номеру 112.