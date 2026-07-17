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НовостиОбщество17 июля 2026 17:04

Прокуратура Калининского округа проверит причины отключения света в деревне

Прокуратура Калининского района организовала проверку в связи с длительным отсутствием электроснабжения в жилых домах деревни Лисицы
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство проверяет причины длительного отсутствия света. Фото: Прокуратура Тверской области.

Ведомство проверяет причины длительного отсутствия света. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Калининского округа отреагировала на сообщения, опубликованные в средствах массовой информации. Жители деревни Лисицы пожаловались в СМИ на продолжительное отсутствие электричества в их населенном пункте.

В рамках начатой проверки прокуроры намерены дать правовую оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц. Специалисты ведомства проверят исполнение требований федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и при наличии оснований применены меры прокурорского реагирования.