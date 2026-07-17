Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 15:49

В Твери пассажир автобуса угрожал подросткам расправой из-за свободного места

Конфликт в тверском автобусе из-за требования уступить место перерос в угрозы расправы над подростками и полицейскую проверку
Антон ПАЛЬЧИКОВ
СК и сотрудники полиции начали проверку информации. Фото: МВД Тверской области.

СК и сотрудники полиции начали проверку информации. Фото: МВД Тверской области.

Полиция Твери и сотрудники Заволжского межрайонного следственного отдела СК РФ начали проверку обстоятельств инцидента с участием пассажиров общественного транспорта. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, взрослый мужчина устроил конфликт с подростками в салоне автобуса.

Он оскорблял несовершеннолетних и угрожал им физической расправой, требуя уступить ему пассажирское место. В правоохранительных органах призвали возможных пострадавших обратиться в отдел внутренних дел или позвонить по телефону 112.

Также стражи порядка призвали жителей Твери контролировать свои эмоции в общественных местах и относиться друг к другу уважительно. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.