В Твери пассажир автобуса угрожал подросткам расправой из-за свободного места

СК и сотрудники полиции начали проверку информации. Фото: МВД Тверской области.

Полиция Твери и сотрудники Заволжского межрайонного следственного отдела СК РФ начали проверку обстоятельств инцидента с участием пассажиров общественного транспорта. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, взрослый мужчина устроил конфликт с подростками в салоне автобуса.

Он оскорблял несовершеннолетних и угрожал им физической расправой, требуя уступить ему пассажирское место. В правоохранительных органах призвали возможных пострадавших обратиться в отдел внутренних дел или позвонить по телефону 112.

Также стражи порядка призвали жителей Твери контролировать свои эмоции в общественных местах и относиться друг к другу уважительно. По итогам проверок будет принято процессуальное решение.