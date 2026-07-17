По решению Виталия Королева расширена программа ремонта школ и детсадов Тверской области

Глава региона. Фото: ПТО.

По решению главы региона Виталия Королева в областную программу ремонта и оснащения учреждений образования этого года дополнительно включены один детсад и три школы. В том числе речь про те учреждения, по которым к руководителю области обращались жители во время его в рабочих поездок в округа.

В итоге программа дополнена конаковским детским садом №2 (глава региона поручил провести работы до 1 сентября), тверской школой №18, мостовской школой Оленинского округа и спировской школой №2.

В целом указанная областная программа в 2026 году озватывает 52 школы, 66 детсадов и 9 организаций дополнительного образования.

Работа по ремонту и оснащению образовательных учреждений соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».