Тверские водители смогут проверять наличие бензина на АЗС через смартфоны

Ведомство проинформировало водителей о запуске новых навигационных сервисов. Фото: Министерство цифрового развития и информационных технологий Тверской области.

Министерство цифрового развития Тверской области сообщило о появлении в сервисе 2ГИС карты наличия топлива, охватывающей более 29 тысяч АЗС по всей стране. Водители могут в режиме реального времени узнать стоимость бензина, наличие очередей, лимиты на заправку и возможность набора топлива в канистры, а также построить маршрут до выбранной станции.

Точность прогноза обеспечивается обезличенными операциями Сбера и отчетами пользователей. Тверские водители также могут использовать альтернативные аналогичные сервисы от Яндекса (анализирует Карты, «Яндекс Заправки» и отзывы автомобилистов) и Т-Банка (обновляет данные каждые несколько минут по транзакциям клиентов).

Поскольку ситуация на заправках быстро меняется, Минцифры рекомендует использовать сервисы как ориентиры и обязательно обращать внимание на точное время последнего обновления информации.