«Северсталь» представила экономичные проектные решения для тверского причала

Компания оптимизировала проект строительства 150-метрового грузового причала для сухих грузов в Тверской области. Фото: Пресс-служба «Северстали».

Группа компаний «Северсталь» задействовала собственные расчетные и производственные ресурсы для оптимизации строительства 150-метрового тверского причала под сухие грузы. В рамках предпроектной проработки специалисты «Северсталь Инжиниринг» смоделировали в программе GeoWall ограждение причала.

Учитывая легкие типы грунтов в зоне застройки, инженеры отказались от стандартного тяжелого шпунта. Согласно публикации РБК, оптимальным выбором стал холодногнутый профиль Grani 2 (интегрированный в базы Grani и Grani Pro), гарантирующий проектную жесткость при сниженном расходе стали.

Нанесение антикоррозионного покрытия взяло на себя предприятие «Северсталь Стальные Конструкции», входящее в ГК «Северсталь Стальные Решения». Руководитель направления реализации шпунтовых решений «Северстали» Ксения Лужецкая подчеркнула, что участие экспертов на ранней стадии позволило заложить в проект экономически обоснованные параметры и оптимизировать итоговую смету строительства.