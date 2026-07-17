В Тверской области в молоке выявили избыток жира неизвестного происхождения

Расхождение в объеме жировых единиц может свидетельствовать о возможной фальсификации молочной продукции. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выявила аномальное расхождение показателей жирности при переработке сырого молока в Лесном муниципальном округе. В ходе анализа ФГИС «Меркурий» с помощью искусственного интеллекта 15 июля 2026 года специалисты обнаружили несоответствие в транзакции от 2 июля 2026 года.

В сырье было заявлено 39 427,23 жировых единиц, тогда как в готовой продукции зафиксировали 43 599,6 единиц, оставив неучтенными 4 172,37 жировых единиц. Эксперты предупреждают, что это свидетельствует о возможной фальсификации товара или грубых ошибках учета, подрывающих безопасность продовольствия.

Нарушение требований приказа Минсельхоза России № 862 повлекло за собой меры реагирования: 16 июля 2026 года исполнителю выслано предупреждение через систему ВетИС («Паспорт»), а предприятию объявлено предостережение.