Жители Тверской области собирают полные корзины лисичек в лесах региона

Опытный грибник нашел богатое место в Калининском округе. Фото: Сергея Поспелова.

В лесах Тверской области сейчас в самом разгаре сезон «тихой охоты», причем июль оказался на редкость урожайным на лисички. Тверичанин Сергей Поспелов обнаружил богатое грибное место в Калининском округе и вернулся домой с полной корзиной.

Как сообщает ресурс tvernews.ru, жители региона массово выкладывают снимки полных ведер с ярко-рыжими грибами. Любителям сбора советуют искать их на заброшенных тропах, кромках лесных массивов и во влажных низинах.

При этом грибники ожидают, что в августе при сохранении влажной погоды начнется массовый рост благородных подосиновиков и белых грибов.