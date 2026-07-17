В Твери расследуют дело о неверном лечении беременной в частной клинике

К счастью, ребенок родился здоровым. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело было возбуждено следственными органами СК России по Тверской области после публикации обращения к Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Пострадавшая женщина заявила, что в одной из частных клиник города у нее диагностировали угрозу осложнения беременности, но вместо направления в специализированный перинатальный центр назначили ненадлежащее лечение. Также в деле фигурируют признаки фальсификации медицинских документов. К счастью, ребенок родился в срок, без патологий развития и вреда для здоровья.

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления по Тверской области Альберту Кизимову доложить о результатах расследования дела и проверить все доводы обращения.