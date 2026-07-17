В Конаково простятся с погибшим бойцом спецоперации Игорем Сизовым

Церемония захоронения военнослужащего пройдет на кладбище поселка Селихово Конаковского округа.

Младший лейтенант Игорь Александрович Сизов, погибший 16 апреля 2026 года при выполнении боевых задач в ходе СВО, будет похоронен с воинскими почестями на кладбище поселка Селихово Конаковского округа.

Игорь Александрович Сизов родился 17 октября 1988 года в городе Кинешма Ивановской области, после школы он получил профессиональное образование в Московском колледже железнодорожного транспорта.

Администрация округа сообщила, что траурная церемония прощания с военнослужащим назначена на 20 июля 2026 года на 10:00. Почтить память погибшего можно будет в городе Конаково в здании ДК «Современник» по адресу: улица Набережная Волги, дом 25.