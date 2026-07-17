Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 8:05

В Конаково простятся с погибшим бойцом спецоперации Игорем Сизовым

В Конаково 20 июля 2026 года состоится церемония прощания с участником специальной военной операции, младшим лейтенантом Игорем Александровичем Сизовым
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Церемония захоронения военнослужащего пройдет на кладбище поселка Селихово Конаковского округа.

Церемония захоронения военнослужащего пройдет на кладбище поселка Селихово Конаковского округа.

Младший лейтенант Игорь Александрович Сизов, погибший 16 апреля 2026 года при выполнении боевых задач в ходе СВО, будет похоронен с воинскими почестями на кладбище поселка Селихово Конаковского округа.

Игорь Александрович Сизов родился 17 октября 1988 года в городе Кинешма Ивановской области, после школы он получил профессиональное образование в Московском колледже железнодорожного транспорта.

Администрация округа сообщила, что траурная церемония прощания с военнослужащим назначена на 20 июля 2026 года на 10:00. Почтить память погибшего можно будет в городе Конаково в здании ДК «Современник» по адресу: улица Набережная Волги, дом 25.