В Твери организовали личный прием юристов для участников спецоперации

В филиале фонда «Защитники Отечества» ветераны СВО и их близкие могут проконсультироваться по вопросам защиты прав и получения выплат. Фото: ПТО.

Юридическая поддержка военнослужащих стала одним из ключевых направлений работы тверского филиала фонда «Защитники Отечества». Ведомство координирует помощь в оформлении документов и назначении мер соцподдержки, привлекая экспертов из военной и областной прокуратур, а также аппарата Уполномоченного по правам человека.

Партнерские соглашения позволяют привлекать адвокатов Адвокатской палаты Тверской области, которые ведут личный прием граждан каждый понедельник. Социальные координаторы фонда обеспечивают сопровождение ветеранов на всех этапах: от подготовки ходатайств до получения консультаций по жилищным и наследственным вопросам.

Получить правовую помощь можно по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 48. Запись и уточняющие вопросы доступны по номерам 8 (4822) 45-28-80 и +7-904-004-14-21. Аналогичные меры поддержки реализованы на федеральном уровне: фонд «Защитники Отечества» наладил сотрудничество с Минюстом, МВД и следственными органами для защиты прав ветеранов по всей стране.