Тверские поисковики нашли записку на корейском языке в вещах советского солдата

Тверские поисковики обнаружили под картонной обложкой зеркальца обрывок бумаги с вертикальными корейскими иероглифами хынгаль. Фото: Алексей Кузнецов.

В Тверской области участники поисковых отрядов обнаружили необычную находку времен Великой Отечественной войны. В июне сводный отряд из Твери, Москвы и Мордовии, входящий в центр «Подвиг», проводил раскопки неучтенного санитарного захоронения у деревни Гредякино Зубцовского района, где в августе-декабре 1942 года велись бои.

Поисковики подняли останки 62 советских солдат, нашли два железных медальона и личные вещи. Как сообщили представители архивно-поисковой группы «Броня», среди находок оказалось разбитое зеркальце с картонной обложкой. Под ней лежала свернутая бумага с вертикальным текстом на корейском языке, напечатанным шрифтом хынгаль.

Эксперты предположили, что это фрагменты религиозных мантр. Сейчас поисковики выясняют, как документ попал к советским солдатам. Известно, что в этих местах воевали бойцы с Дальнего Востока, но корейцев в их составе не числилось.