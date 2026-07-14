Житель Тверской области стал «Заслуженным лесоводом Российской Федерации»

Еще один житель Тверской области удостоен высокой награды. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Указом Президента России начальник Фировского отдела лесного хозяйства Виктор Васильев удостоен почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Виктор Иванович прошел в фировском лесном хозяйстве, начиная с 1981 года, путь от простого рядового рабочего до начальника. Много сделал и продолжает делать для лесовосстановления, противодействию лесным пожарам. Кроме того, является наставником для студентов Красномайского филиала Вышневолоцкого колледжа, проходящих практику у него в лесничестве.

С присвоением почетного звания Виктора Ивановича поздравил глава региона Виталий Королев.

«Вы посвятили жизнь делу сохранения, приумножения, эффективного использования лесного богатства Тверской области и добились выдающихся результатов. Сегодня Ваш опыт служит примером новым поколениям профессионалов и является мощным практическим ресурсом для реализации отраслевой государственной политики. Желаю Вам новых успехов в важном и нужном деле на благо тверской земли и всей России», – отметил руководитель области.