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НовостиОбщество14 июля 2026 15:09

Житель Тверской области стал «Заслуженным лесоводом Российской Федерации»

Почетного звания удостоен Виктор Васильев
Алексей АНДРЕЕВ
Еще один житель Тверской области удостоен высокой награды.

Еще один житель Тверской области удостоен высокой награды.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Указом Президента России начальник Фировского отдела лесного хозяйства Виктор Васильев удостоен почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Виктор Иванович прошел в фировском лесном хозяйстве, начиная с 1981 года, путь от простого рядового рабочего до начальника. Много сделал и продолжает делать для лесовосстановления, противодействию лесным пожарам. Кроме того, является наставником для студентов Красномайского филиала Вышневолоцкого колледжа, проходящих практику у него в лесничестве.

С присвоением почетного звания Виктора Ивановича поздравил глава региона Виталий Королев.

«Вы посвятили жизнь делу сохранения, приумножения, эффективного использования лесного богатства Тверской области и добились выдающихся результатов. Сегодня Ваш опыт служит примером новым поколениям профессионалов и является мощным практическим ресурсом для реализации отраслевой государственной политики. Желаю Вам новых успехов в важном и нужном деле на благо тверской земли и всей России», – отметил руководитель области.