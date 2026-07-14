В Твери временно отключат телевещание и радиостанции

Профилактические работы приведут к временному прекращению трансляции пакетов «РТРС-1», «РТРС-2». Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Администрация города Твери предупредила жителей о временной приостановке теле- и радиовещания 20 июля. Ограничения будут действовать в утренние и дневные часы — с 5:00 до 14:00.

Отключение связано с проведением плановых профилактических работ на объекте Тверского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ). На время ремонта прекратится трансляция пакетов телепрограмм «РТРС-1» и «РТРС-2».

Также в городе не будут работать радиостанции «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», «Звезда-FM», «Пилот», «Комсомольская Правда», «Серебряный Дождь», «Наше Радио», «Европа Плюс», «Европа Плюс Тверь», «Радио Вера», «Радио Джаз» и «Радио Гордость».